Nyt autisme-bosted bliver forbillede for hele verden

Lejre - 16. oktober 2020 kl. 09:05 Af Agnete Vistar

Om tre år ligger der med sandsynlighed et bosted for voksne autister af international klasse ved Åsen i Hvalsø.

Hensigten er, at det nye bosted, som kommer til at bestå af 36 boliger i fire klynger for voksne med autisme, skal blive en showcase, en supermodel i international klasse.

De første streger er slået for det store projekt, som får navnet Ny Højtoft. Landsforeningen Autisme har pt. hjemmet Højtoft med 24 boliger for autister, fordelt på to adresser i Bagsværd.

Højtoft blev oprettet for 45 år siden som det første tilbud i Danmark til voksne med autisme. Men rammerne i Bagsværd er ikke længere tidssvarende, og landsforeningen har et stykke tid søgt efter en placering, hvor de nuværende borgere - og flere nye - vil føle sig hjemme, og hvor der er plads til en længe ventet udvidelse.

Konkret ønsker Landsforeningen Autisme at købe et område på ca. 45.000 kvadratmeter på det store kommunale areal mellem Åsen, Brødledsvej og Åsvejen. I næste uge skal økonomiudvalget tage stilling til, om landsforeningen skal have forkøbsret på hele det store område. Borgmester Carsten Rasmussen (S) er allerede meget positiv.

Arkitektur- og designvirksomheden Njordrum står bag det samlede design af projektet, der beskrives som en varieret bystruktur, hvor landskabet og stedets karakter trækkes helt ind i bebyggelsen.

- Det kunne simpelthen ikke være bedre. Det er, som om det hele går op i en højere enhed med grunden i Hvalsø. Stedet ligger så tæt på bymidten, at beboerne trygt kan gå derned alene. Og samtidig grænser den jo helt op til naturen med udsigt til det åbne landskab, siger Martin Wienberg, der står for udviklingen af projektet hos Njordrum, i en pressemeddelelse.

Landsforeningen Autisme samarbejder med Danish Capital Partners om at finde investorer med en international investeringsstrategi for det sociale område. Den endelige finansiering af projektet forventes at være på plads i december. Projektet har tiltrukket interesse fra både nationale og internationale investorer.