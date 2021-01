Den berømte Rorup-sten, som blev rejst til minde om 11 modstandsfolk, der blev myrdet på stedet her under besættelsen, bliver nu Lejre Kommunes ansvar, når det gælder pleje. Billedet stammer fra en højtidelighed ved stenen. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Nyt ansvar: Tre mindesten

Lejre Kommune kommer fremover til at stå for vedligeholdelse af to genforeningssten i kommunen, samt en berømt mindesten fra 2. verdenskrig. Kommunen skal også pleje det grønne på området omkring mindestenene, som findes på privat grund.