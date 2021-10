Se billedserie Osted Bylaug er i fuld gang med en foryngelse, hvor nye, stærke kræfter står parat - det er fra venstre Mette Schnipper, Kim Walgreen, Camilla Langhans samt formand Karl Simonsen. Foto: Agnete Vistar Foto: Agnete Vistar

Nye yngre kræfter vil sætte liv i byen

Lejre - 20. oktober 2021 kl. 19:02 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

I en del år har Osted Bylaug efterlyst ny, yngre kræfter, efter at de gamle ildsjæle blev stadig ældre og ønskede at give plads til kommende generationer med nye ideer.

Og det er nu sket. Foryngelsen betyder, at bylavet er genfødt, og det sker med en pænt stor gruppe af yngre Osted-forældre, der brænder efter at komme i gang med nye initiativer.

Dagbladet har mødt tre af dem i kælderen hos den nye formand, Karl Simonsen, der selv regner med at køre bylavet i gang og derefter give plads til, at nogle af de unge kan overtage hans plads.

Stor tilflytning Camilla Langhans, Kim Walgreen og Mette Schnipper er alle tilflyttere og dermed en del af den store indrykning af nye, yngre forældre, der nu præger Osteds sølv- og guldbryllupskvartererne, hvor de flytter ind.

- Jeg har et brændende ønske om at skabe endnu flere arrangementer for børn, unge og ældre. Allerede nu er vi i gang med at støtte op om arrangementer, som det kommende halloween. Vi støtter det, som allerede findes, og det, som vi synes mangler, fortæller Camilla og fortsætter:

- En god, gammeldags byfest står højt på dagsordenen! Med boder, tivoli og telte til sommer. Og så drømmer jeg også om at lave et cykelløb for familier, Tour de Osted, som starter med morgenkaffe og brød; bagefter skal der være præmier til børn, siger Camilla.

Hun fokuserer på årshjulet med de traditioner, der er forbundet med årstiderne - halloween, julearrangementer, pinselopper osv. Og der skulle gerne komme endnu flere ideer på banen.

Gang i Osted Kim Walgreen fortæller, at i Baunehøj er halvdelen af beboerne på vej ud, ligesom i Lysholmparken, mens nye børnefamilier rykker ind. Det er oplagt at lave noget for dem:

- Min motivation er, at vi skal have gang i Osted, så der sker noget og kommer liv i byen. Jeg har overtaget hjemmesiden og bliver kontakt til politikerne, når der er brug for det. Vi er friske på at starte med en ren tavle - folk skal føle sig velkomne, fortæller han.

Mette Schnipper lægger også vægt på nyt blod, ideer og kræfter, som hun siger:

- Vi skal være klar til det nymodne - videoer, sociale medier osv. Vi skal ud på en helt anden måde til forældre, børnehaver og skoler. Vi har dannet arbejdsgrupper, hvor man kan melde sig. Og så handler det meget om at danne netværk med andre foreninger på kryds og tværs af byen, fortæller hun.

En hundelegeplads Blandt de mange ideer, der opstår i disse uger og måneder, er en hundelegeplads. Ideen kommer fra et andet medlem, Ann Boeng.

Der er rigtigt mange hundeejere i Osted, men der er ikke mange steder at tage ud med hunden - det er langt at tage til hundeskoven ved Hvalsø. Hvorfor ikke få én her i Osted? Pladsen bag Poda Hegn ved Alfarvej kunne indrettes til dette, mener ildsjælene.

- Det vil også være godt på CO2-kontoen. Folk vil kunne gå til hundelegepladsen i stedet for at sætte sig ind i bilen og køre til Hvalsø, siger Mette.

Skal gøres ordentligt Karl Simonsen nævner, at det har taget tid at komme i gang, og den tid skal tages, for det skal gøres ordentligt. Blandt andet skal det diskuteres, om bylavet fortsat skal være en formel forening med generalforsamling, kontingent osv.

Måske skal bylavet i stedet blive løsere i strukturen, hvilket vil gøre alting mere fleksibelt. Man melder sig til, hvor man kan gøre en indsats, er stemningen i bestyrelsen. Man kunne lave et årsmøde, hvor alle kan komme.

I stedet for kontingent er guldet den frivillige indsats, sponsormidler og tilskud.

Ungdomsklub savnes Og så er en ungdomsklub, et tilholdssted for unge, også et stort ønske. Der sker alt for lidt for de unge i byen.

Hvis kommunen lægger lokaler til, er der voksne, der brænder for at bruge nogle aftener hver måned på at være der. Et sted, hvor de unge kan skrue på knallerten, lave håndværk og sløjd.

Og klubfester står også højt på ønskelisten.