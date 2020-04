Et glimt fra sammenlægningen af Lejre Musikskole og Lejre Billedskole i slutningen af februar i år. Nu finder aktørerne nye veje at undervise på. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Nye veje for kultur og fritid

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for, at borgerne trods diverse corona-forbud og nedlukninger alligevel kan få både kultur og fælles motionsoplevelser.

- Det er klart, at man kan savne noget af oplevelsen, når man mødes virtuelt i stedet for fysisk. Men det kan være meget bedre end slet ikke at mødes. Og måske vi opdager, at det virtuelle møde har sine egne fordele, siger Thure Dan Petersen, centerchef for Kultur og Fritid i Lejre Kommune.