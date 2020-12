Se billedserie Charlotte Sørensen fra Friends har allerede oplevet, at der har været godt salg i legetøj. Hun forventer mere at lave, når nu storcentrene er lukket ned. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nye restriktioner giver både travlhed og usikkerhed i butikker

Lejre - 19. december 2020 kl. 07:39 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Med udsigten til at storcentrene nu holder lukket, er der en forventning om, at der bliver ekstra travlt i dagene op til jul i butikkerne i Hvalsø.

Til gengæld skal butikkerne holde lukket mellem jul og nytår. Det giver alle steder usikkerhed om, om de overhovedet får lov til at åbne igen i begyndelsen af det nye år.

- Vi tænker, at vi sandsynligvis får flere kunder de næste dage, fortæller butikschef Charlotte Sørensen i Friends, som sælger børnetøj og legetøj.

Hun har allerede haft fat i sit personale, så de er klar til flere kunder.

- Jeg tror, der er mange, som har været på forkant i år. Vi har kunder, som har sagt, at de handler lokalt i år og helst ikke vil ind i storcentrene, siger Charlotte Sørensen og oplyser, at salget af legetøj allerede overstiger julesalget fra sidste år, og når det gælder tøj, så ligger salget på niveau med sidste år.

De nye restriktioner har givet nogle overvejelser.

- Vores udsalg bliver rykket, siger Charlotte Sørensen, som håber, at ekstra salg i dagene op til jul får regnskabet til at balancere nogenlunde, når de skal være lukket mellem jul og nytår.

Travlt med pakker I Noor kan butikschef Marie-Louise Rasmussen fortælle, at de allerede har haft meget travlt i december, da butikken er pakkeshop for GLS.

De har der mærket, at det i år har været endnu mere populært at bestille julegaver på internettet.

Nu er der så udsigt til ekstra travlhed op mod jul.

- Vi har mandet op, indtil vi lukker ned, Jeg tror, vi får travlt, siger Marie-Louise Rasmussen, hvilket næsten bliver bekræftet, da der kommer et par kunder mere ind ad døren.

Hun oplyser, at planen var, at de skulle begynde udsalg den 2. januar, men de har ikke taget beslutning om, hvad der skal ske omkring udsalget endnu.

- Vi ved ikke, om det holder, og om vi får lov til at åbne igen efter nytår, siger Marie-Louise Rasmussen, som heller ikke har besluttet om åbningstiden bliver udvidet de sidste dage op mod jul.

Kan stadig bytte julegaver Poul Nielsen er ansat hos Din Tøjmand, men er et kendt ansigt, når det gælder herretøj i Hvalsø. Han har allerede travlt med at betjene kunder sammen med sin kollega i butikken.

- Vi har været i branchen i så mange år, at vi tager det roligt. Der kommer ikke flere kunder, end at vi ikke kan nå at betjene dem, siger Poul Nielsen og påpeger, at butikken er stor, så der er masser af plads.

Han har mulighed for at hive en mand mere ind, hvis der bliver behov for det.

- Vi skal nok sørge for at kunne bytte julegaver i januar, når det bliver muligt. Vi holder også fast i udsalg i starten af 2021, siger Poul Nielsen og oplyser, at den endelige dato for udsalgsstart kommer senere.