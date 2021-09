Nye plantearter vælter frem

- Vi var tidligt på færde med at omlægge til naturvenlig drift i Lejre Kommune. Og nu ser vi resultaterne. Det er en fornøjelse at se de mange forskellige planter, der vrimler op af jorden, både ved grusgraven og rådhuset. Jeg har selv til gode at spotte den nye natsværmer, men måske kan jeg tage resten af kommunalbestyrelsen med ud på sommerfuglejagt i en pause under næste møde, siger borgmester Carsten Rasmussen (S), Lejre Kommune, i en pressemeddelelse.

- Om vi vinder eller ej, så ønsker vi her i Lejre Kommune at gøre en positiv og konkret forskel for de vilde arter på kommunens arealer. Naturen er et omdrejningspunkt her i kommunen, og den udgør en værdifuld ressource for os og vores borgere samt vores mange foreninger, hvor naturen danner ramme om deres aktiviteter, siger formand Ivan Mott (EL), Udvalget for Teknik & Miljø, Lejre Kommune.