Nye medlemmer strømmer til LIF

Badminton-afdelingen måtte lukke ungdomsafdelingen helt ned for to år siden på grund af mangel på trænere, men kom i gang igen året efter. Derfor var der stor ros til de tre ungdomstrænere Frank Thomsen, Henrik Birkelund og Philip Greve på generalforsamlingen.

Frank Thomsen blev nyvalgt til formand for ungdomsudvalget. Ole Bjørn Hansen, der også er genvalgt som hovedformand for LIF, beklagede i sin beretning, at det ikke lykkedes at få Allerslev Skole og kommunen med i et fælles projekt ved udbygning af SFO og multihal ved Lejre Hallen som erstatning for SFO og gymnastiksal på Allerslev gl. Skole.