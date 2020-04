Se billedserie Alle fodbolddrengene mødtes digitalt til en stor fælles opvarmning i den virtuelle verden, hvor nogle øvelser blev gennemgået. Privatfoto

Nye idéer: Virtuel fodboldtræning til stor glæde for drengene

Lejre - 22. april 2020 kl. 20:01 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en flok fodboldglade drenge, så rammer en tid med coronavirus og nedlukning af samtlige sportsaktiviteter hårdt. Men så træder kreativiteten til, og takket være en engageret træner, så kunne U12- og U13-drengene i KHIF Fodbold igen træne i weekenden, dog under helt andre rammer.

Der blev nemlig afholdt virtuel fodboldtræning, hvilket var til stor glæde for de mange drenge, der har savnet fodbolden og ikke mindst sammenholdet som følge deraf. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

- Det var simpelthen hammerfedt, og drengene gik helt vildt meget op i det.. Selvom vi mødte nogle tekniske udfordringer i vores første træning, så vil jeg betragte det som en stor succes og absolut tiden og »besværet« værd, siger Henrik Clemensen, der er holdets træner og initiativtager bag den virtuelle fodboldtræning.

Allerede inden weekendens fodboldtræning var der gang i en digital form for fodbold. Drengene fra Kirke Hyllinge havde nemlig allerede moret sig med at lave en video, hvor der blev jongleret med toiletpapir. Det var dog ikke helt det samme, og lørdag kom de så tæt på en almindelig træning som muligt.

- På den efterskole, hvor jeg underviser, har jeg testet konceptet af. Det fungerer via videotjenesten Zoom, hvor vi alle kan mødes digitalt til en stor fælles opvarmning og nogle øvelser. Derefter brugte vi det sociale medie Snapchat, hvor jeg lagde nogle videoer op med øvelser, som de så skulle lave selv. Det gik godt indtil fjerde runde, hvor der kom tekniske problemer i form af mangel på internet, fortæller Henrik Clemensen.

Resten af træningen blev dog afholdt via Facebook, hvor de resterende øvelser blev lagt op. Men selvom der var problemer med 4G netværket, der tilsyneladende blev overbelastet, så var det en flok glade fodbolddrenge, der igen var samlet.

- De havde glædet sig helt enormt meget. Flere af dem havde skrevet dagen inden, og efter træningen, hvor de alle sammen gik helt vildt op i det, så var det næsten som en almindelig fodboldtræning. Det er selvfølgelig en udfordring og tager mere tid, end når vi kan mødes, men det er det hele værd, siger Henrik Clemensen.

Ikke mindst giver det drengene en følelse af stadig at være en del af KHIF Fodbold. For selvom man kan jonglere med en bold i haven eller lave øvelser selv, så er der også et meget vigtigt aspekt i at gå til fodbold, som man ikke kan få alene.

- De savner jo helt vildt at gå til fodbold, for det handler jo ikke kom om sporten, men i stor grad om det sociale og det sammenhold, som der er på et fodboldhold. På den her måde holder vi det ved lige, hvor drengene kan være sammen og ses til en form for fodbold. Det betyder utroligt meget for dem, viser de helt tydeligt, siger Henrik Clemensen.

I første omgang er det U12- og U13-drengene, der træner i den virtuelle verden, men Henrik Clemensen vil også gerne have flere af de mindre børn med. Udfordringen er måden, hvorpå der mødes, for der er ikke mange U10-drenge, der bruger Snapchat eller lignende.

- Min målsætning er klart at få drengene til at mødes. På denne her måde har de stadig en forbindelse til klubben, for det er samtidig en sårbar alder, hvor computeren også trækker fra den anden side. Især, når man ikke kan mødes. Så ved at holde virtuel træning, holder vi fast i den vigtige klubforbindelse, slutter Henrik Clemensen.