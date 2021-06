Ny vision lanceres for folkeskolerne - ordet »stærkt« går igen

Og visionen lægger stor vægt på, at Lejres børn og unge skal lære at turde satse, deltage og bidrage. Det handler om at lære dem at turde stille spørgsmål for at blive klogere. At turde tænke ud af boksen, selv om man kan fejle. At turde gå mod strømmen.