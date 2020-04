Ny vicekommunaldirektør udnævnt

Den 1. juni begynder Peter Olsen som ny vicekommunaldirektør i Lejre Kommune. Han kommer fra en stilling som centerchef for Job og Borgercentret i Frederikssund Kommune. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

- Lejre Kommunes kommunalpolitikere, borgere og medarbejdere får med Peter Olsen en erfaren og dygtig leder, som er vant til at arbejde tæt på driften, og som samtidig er strategisk og visionær, siger kommunaldirektør Inger Marie Vynne.

- Blandt de vigtigste opgaver her og nu bliver at forbedre styringen på beskæftigelsesområdet og de specialiserede socialområder. Men meget hurtigt vil der komme flere opgaveområder og fagudvalg til, siger Inger Marie Vynne.

Peter Olsen frem til snart at begynde i Lejre Kommune:

- Jeg glæder mig til at tage fat på de spændende og udfordrende opgaver, der er forbundet med jobbet og blive en del af Lejre Kommunes udvikling gennem et tæt samarbejde med organisationen, kommunalbestyrelsen og de 49 byer og landsbyer. Lejre Kommune har i en længere periode været inde i en særdeles spændende og positiv udvikling med ambitiøse og bevidste tilvalg om bl.a. at dyrke nærheden, fællesskabet og det lokale liv, siger Peter Olsen.