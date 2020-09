Ny sognegård i støbeskeen

Med et salg af sognehuset i Herslev er der nye planer i svang for et samlingssted for menighederne i de tre sogne, Herslev, Gevninge og Kornerup.

Det bliver i Gevninge, på græsarealet nær kirken, at et nyt sognehus på 200 kvadratmeter skal bygges. Lige nu er en arkitekt i gang med at detail-projektere bygningen. Det betyder, at det nuværende lille kapel skal rives ned, og et større hus bygges i stedet med gode faciliteter.