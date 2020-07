Politiet advarer mod at takke ja til sådanne tilbud uden en kontrakt. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Ny sag om asfalt: Ægtepar snydt af udenlandske arbejdere

Lejre - 09. juli 2020 kl. 11:12 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag klokken 13.39 ringede en kvinde fra Lejre til Midt- og Vestsjællands Politi. Hun fortalte her, at hun onsdag eftermiddag havde haft besøg af nogle udenlandske asfaltarbejdere.

De udenlandske asfaltarbejdere fortalte kvinden, at de netop havde overstået noget asfaltarbejde i Lejre og havde lidt asfalt til overs, så de kunne lave kvindens indkørsel billigt.

Kvinden og hendes man i huset besluttede at takke ja til tilbuddet, men efter at arbejdet var blevet udøfrt, stod det klart, det slet ikke var blevet udført som aftalt mellem ægteparret og de udenlandske asfaltarbejdere. Under arbejdet havde de lagt asfalt på et langt større areal end den mundtlige aftale mellem parterne lød på.

Asfaltarbejderne krævede nu samtidig et væsentlig større beløb end det, der var blevet aftalt, for det udførte arbejde. Ægteparret fortalte til Midt- og Vestsjællands Politi, at de ikke havde betalt, men nu taget kontakt til en advokat.

Fra politiets side er der ikke mere at gøre, da der ikke rent strafferetsligt er sket noget ulovligt. Derfor blev kvinden fra Lejre henvist til, at twisten mellem parterne skal afgøres civilretsligt.

Borgere advares om at indgå aftaler med udenlandske asfaltarbejdere, som tilbyder arbejde uopfordret og hvor der ikke laves en kontrakt. Uden kontrakt er det svært at dokumentere, hvilke aftale der er indgået, og der er risiko for at blive snydt.

Tirsdag formiddag havde Ledreborg Palace Golf Club også besøg af en udenlandsk mand, der tilbød at lave billigt asfaltarbejde. Her afviste mand dog tilbuddet og kontaktede ligeledes politiet. Det vides ikke, om det drejer sig om den samme mand eller om de to sager har relation til hinanden.