Se billedserie Jens Andersen har magiske hænder! I løbet af få minutter får han fixet en 35 år gammel mixer, som har stor brugsværdi for indehaverne, der kigger med - Anni Kamstrup og Vagn Sørensen. Foto: Agnete Vistar

Ny repair-café: Her får du jakken og og cyklen fixet

Lejre - 20. august 2021 kl. 19:29 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

I stedet for at købe en ny jakke, fordi lynlåsen er gået i stykker, så er det måske muligt at sætte en ny lynlås i? Eller lappe et par bukser, måske gøre dem til shorts? Eller højtaleren, der ikke virker, kan for få midler og lidt håndsnilde måske bruges igen?

Asta Rasmussen havde masser af forslag til, hvad man kan få repareret i Lejres tredje repair café, da hun talte ved åbningen forleden på Bramsnæsvigskolen i Ejby, i det hyggelige kælderparti ved indgangen.

Vi - ikke bare alle de andre, eller politikerne, københavnerne, jyderne - nej alle os i Ejby skal være med til at genbruge. Lige her i Repaircaféen gælder det helt præcist om at forlænge levetiden for mange af de ting, vi har, i stedet for at smide dem ud og købe nyt, fortsatte Asta Rasmussen, der sammen med Bente Hansen fra Ejby har været initiativtagere til at få en repair café op at stå i Ejby.

Mange andre ildsjæle har også været aktive i at få skabt repair-caféen - og fixerne står klar. Og de er jo den vigtigste kraft i projektet.

Dagbladet Roskilde kiggede forbi ved åbningen, og man må måbe lidt, når en 35 år gammel Ballerup Master mixer, der er gået i stykker, efter knap fem minutter i Jens Andersens hænder virker perfekt igen.

»Jens Tryl« er hans alter ego, og alle, der har set ham få æg og silketørklæder til at forsvinde og dukke op igen ud af ingenting ved, at den mand har magiske hænder. Nu er han også fixer i Repair Café Ejby.

- Jeg er uddannet radiomekaniker og har været fototekniker i 36 år, hvor jeg reparerede Canon fotoapparater. Jeg reparerer også cykler og solbriller for mine børnebørn, fortæller Jens Andersen.

Indehaverne af mixeren, Anni Kamstrup og Vagn Sørensen kiggede med, da Jens Andersen tryllede liv frem i køkkenredskabet igen.

- Den har brugsværdi for mig. Senest lavede jeg brøddej med den. Den har virket glimrende i alle de år. Min datter sagde, at vi aldrig skal købe en anden, og da jeg så, at der skulle være en repair café her, tænkte jeg, at nu var chancen der for at få den klar igen, fortæller Anni Kamstrup, der med Vagn flyttede til Ejby for fire måneder siden.

Karen Herand er også fixer. En symaskine - en rigtig gammel Singer - står klar til at blive tjekket ud.

- Måske skal den bare smøres. Jeg er kommet med her, fordi ideen med en repair café er da bare for god. Og et lokalt initiativ skal man da bakke op om! Jeg tror også, det bliver sjovt, smiler Karen Herand, der har undervist i syning på aftenskole. Hun syr stadig meget selv.

Gert Meiner er god til at reparere cykler. Han har altid repareret sine egne, og en del af øvelsen er også at lære andre at reparere cykler og selv lappe dæk og ordne gear, fortæller han.

- Det er ikke vanskeligt at reparere en cykel. Det skal gøres i den rigtige rækkefølge. Dog tror jeg ikke, vi kan klare en elcykel, hvis nogen kommer med den, forklarer han.

Der er også andre ting, som fixerne ikke kan fikse. En hækkesaks kunne ikke repareres, fordi der manglede en reservedel til den. Skal der bruges reservedele, som fixerne ikke lige har, må man komme igen med den indkøbte reservedel og få hjælp til at sætte den i/på.

Men de klarer meget, de seks-syv lokale handymen og kvinder, der med forskellig faglig baggrund er ferme til at reparere.

Som en begyndelse vil der være repaircafé den 2. onsdag i hver måned klokken 15.30-18.00.