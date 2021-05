Ny præst til frikirken

Osted Frikirke får en ny præst til august 2021. På menighedens årsmøde forleden blev det vedtaget at ansætte ny præst i Osted Frikirke, og det bliver Charlotte Willer, der indtræder som præst i en 75 procents stilling den 1. august.

Charlotte Willer er gift med Simon, og de og deres tre børn har planer om at flytte til lokalområdet.

Menighedens to nuværende præster gennem en årrække, Gunni Bjørsted og Nana Holm Green stopper begge den 31. juli, og de glæder sig begge over, at Charlotte Willer overtager tjenesten som præst i Osted Frikirke.