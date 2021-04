Bjergmarkens Renseanlæg på Skt. Jørgensbjerg i Roskilde omfattes af ét af to hovedscenarier i Lejres fremtidige struktur for spildevandsanlæg. Arkivfoto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Ny plan: Mange renseanlæg skal nedlægges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny plan: Mange renseanlæg skal nedlægges

Lejre - 19. april 2021 kl. 19:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Flere renseanlæg i Lejre Kommune er ikke i god stand, og det er baggrunden for, at Fors A/S og politikerne i Lejre Kommunes teknik- og miljøudvalg har pejlet sig ind på en mulig fremtidig struktur for renseanlæggene i Lejre Kommune.

Der skal nu arbejdes videre med en struktur, som kan falde ud til fordel for ét af to attraktive scenarier:

Ifølge det ene scenarie skal en del af spildevandet overpumpes til Bjergmarken Renseanlæg i Roskilde Kommune. Dette har over en 60 årig tidshorisont et overskud på 155 millioner kroner. Heraf skal de cirka 131 millioner kroner deles med Fors Spildevand Roskilde A/S.

Dette scenarie omfatter, at Ejby- og Hvalsø renseanlæggene bibeholdes og opgraderes, mens Osted Renseanlæg nedlægges, og spildevandet derfra overpumpes til Lejre Renseanlæg. Gøderup Renseanlæg er allerede nedlagt, og spildevandet pumpes i dag til Lejre Renseanlæg.

Lyndby-, Sæby- og Gevninge Renseanlæg nedlægges, og det er spildevand fra de områder, der i stedet overpumpes til Bjergmarken Renseanlæg.

Det andet scenarie, som er i spil, går ligeledes ud på, at Ejby- og Hvalsø renseanlæg bibeholdes og opgraderes. Osted-, Lejre-, Lyndby- og Sæby renseanlæggene nedlægges, og spildevandet overpumpes til et nyt Gevninge Renseanlæg. Hermed holdes alt spildevand inden for Lejre Kommunes grænser.

Dette scenarie, som indebærer byggeri af et nyt centralrenseanlæg ved Gevninge, har over en 60 årig tidshorisont et overskud på 134 millioner kroner, som fuldt ud kommer forbrugerne i Fors Spildevand Lejre til gode.