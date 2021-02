Ny mand står for kommunikationen

- Jeg holder meget af at bevæge mig rundt i naturen, ofte med et fortidsminde som mål. Og når jeg er på tur med familien, bliver kone og børn tit mere eller mindre frivilligt slæbt med på ruinjagt. Så jeg ser det som et kæmpe privilegium at komme til at arbejde for en kommune som Lejre, der netop har smuk natur og unik historie som en markant del af sit DNA, siger Jesper Benzon Jørgsholm.