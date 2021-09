Rasmus Bergstrøm (t.v.), og Kim Kjølsen Jensen, der skal tegne den nye Nybolig ejendomsmæglerbutik i Kirke Hyllinge. Billedet er taget på Enghavegaard, hvor en butik midlertidigt er i gang, indtil der er bygget om på Kirkevej. Privatfoto

Ny mægler åbner midt i smørhullet

Lejre - 17. september 2021

Nybolig-indehaver og ejendomsmægler Rasmus Bergstrøm, der siden 2012 har stået i spidsen for Nyboligs forretning i Holbæk, åbner nu sin forretning nummer to.

Og det sker i Kirke Hyllinge - i smørhullet mellem Holbæk, Roskilde og Frederikssund. Daglig leder i forretningen bliver Kim Kjølsen Jensen, og åbningen vil finde sted primo 2022.

Det er en både glad og stolt Rasmus Bergstrøm, der som indehaver af Nybolig Holbæk nu kan løfte sløret for, at han og resten af mæglerteamet åbner en Nybolig-forretning i Kirke Hyllinge i begyndelsen af det nye år.

- Vi glæder os enormt til at slå dørene op til den nye forretning i Kirke Hyllinge. Efter ni år med al aktivitet fra forretningen i Holbæk er tiden og markedet nu inde til at udvide med endnu en forretning, og her faldt valget på Kirke Hyllinge helt naturligt, siger Rasmus Bergstrøm i en pressemddelelse.

- Vi vil gerne understøtte den lokale udvikling på boligmarkedet i Hornsherred. Og her er Kirke Hyllinge et perfekt knudepunkt, der samler oplandet omkring Holbæk og Roskilde med Isefjord i vest og Roskilde Fjord mod øst, tilføjer han. I øjeblikket er håndværkere i fuld gang med at istandsætte lokaler på Kirkevej i Kirke Hyllingene, så de kan blive klar til åbning ved årsskiftet.

Daglig leder af den kommende forretning i Kirke Hyllinge bliver Kim Kjølsen Jensen, der startede i Nybolig Holbæk i august. Selvom han er ny i Nybolig, er han erfaren i ejendomsbranchen med mere end 35 års erfaring fra den finansielle sektor.

- Jeg glæder mig til at komme ud og bringe min erfaring og ekspertise i spil i den kommende forretning i Kirke Hyllinge, og jeg er sikker på, at jeg sammen med Rasmus og vores øvrige team kan gøre en positiv forskel for sælgere og købere på boligmarkedet i Kirke Hyllinge og omegn, siger han.

Åbningen af Nybolig-forretningen i Kirke Hyllinge er det naturlige næste skridt i Rasmus Bergstrøms ambition om at hjælpe flere trygt videre på boligmarkedet i Midt- og Vestsjælland og i Hornsherred.

- Vi har haft rygende travlt de senere år, og nu er markedet blevet modent til, at vi kan åbne vores forretning nummer to. Derfor kan vi næsten ikke vente med at komme i gang, siger Rasmus Bergstrøm.

Da Nybolig Holbæk allerede har kunder i området omkring den nye forretning, har forretningen valgt at oprette et midlertidigt kontor på Enghavegaard, Vintappervej 45 i Kirke Hyllinge, hvorfra nye kunder kan få rådgivning og hjælp allerede i dag og helt frem til det nye kontor åbner.

Det midlertidige kontor ligger også tæt på en ny udstykning, som Nybolig og en lokal udviklingsgruppe skal have udviklet og solgt.