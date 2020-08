Ny kredsformand for Venstre

Køge og Lejres kommuneforeninger for Venstre afholdt torsdag den 13. august et fælles bestyrelsesmøde med det formål at vælge en ny kredsformand for Køge-Lejre kredsen. Der var flere gode kandidater i spil og efter en god dialog var der enighed om at vælge Brian Strømsted.