Hundetræner Lea Nor, der bor i Lejre, er gået sammen med to andre professionelle hundetrænere om streamingtjenesten Hunde TV.

Ny hunde-streamingtjeneste med lokalt islæt

Den lokale hundetræner, Lea Nor er med til at give erfaringer videre på den nye streamingtjeneste for hundeejerere, Hunde TV.

Lejre - 17. juni 2021

2020 var et rekordår for hunde i Danmark med et reelt boom i anskaffelsen af firbenede familiemedlemmer. Det betyder, at der lige nu er usædvanligt mange danskere, som står i den mest udfordrende del af hundeboomet.

De små, nuttede hvalpe er nemlig blevet teenagere, og det kan føre til udfordringer, frustrationer og i værste fald, et boom i indleveringer på de danske internater.

Som hundetræner brænder Lea Nor, der bor i Lejre, for at hjælpe de mange frustrerede hundeejere, der ikke ved, hvad de skal gøre, når det føles som om teenagehunden ikke laver andet end at trække helt ustyrligt afsted i snoren på gåturen, pludselig holder med at lystre på indkald, tisser på alles sko i begejstring, humper de gæster, der tør komme forbi og i det hele taget bare har glemt alt dét, man har brugt flere måneder på at lære den.

Lea Nor har derfor sammen med to andre professionelle hundetrænere iværksat streamingtjenesten Hunde TV, der er rettet alle, som har lyst til at blive klogere på deres hunde. De har ligeledes, i forbindelse med at corona-boomets hunde er blevet teenagere lavet fem gode råd til nogle nogle af de mest almindelige udfordringer hos teenagehunden.

Hunde TV fungerer som et online hundefællesskab. Her ligger mere end 150 hundevideoer og mere end 15 timers indhold, og det bliver udvidet hver måned.

Lea Nor, Christina Berantzino og Tanja Benn får i hundeserierne selskab af et fast og nøje udvalgt team af hundeeksperter, herunder dyrlæger, fodernørder, opdrættere, behandlere og hundesportens danmarksmestre.