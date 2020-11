De to stærke, livserfarne kvinder Lotte Eghøj (tv.) og Heidi Hansen (th.) står bag Lejre Højskole. Foto: Agnete Vistar

Ny højskole er en gave til lokalsamfundet

For to måneder siden blev skolekredsen bag Lejre Højskole dannet på et møde i Kirke Sonnerup. I dag har kredsens antal rundet 100 medlemmer.

Et fantastisk tal, som højskolens to stiftere - de gæve, livserfarne kvinder Lotte Eghøj og Heidi Hansen - slet ikke havde forestillet sig, de ville nå så hurtigt. Opbakningen i lokalsamfundet til projektet med den kommende folkehøjskole har hurtigt vist sig at være stor, og det gælder også den politiske opbakning, som er bred.