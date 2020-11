Ny gruppe: Insekterne skal have bedre vilkår

Hvis det står til en gruppe borgere i Gevninge, skal insekterne summe lystigere i byen. De har dannet gruppen Vilde Gevninge.

- Det startede med, at jeg så et program med Bonderøven, som har kørt et projekt i to år med Hjørring Kommune. I programmet forklarer eksperter, at parcelhushaver kunne lige så godt være asfalt. De er døde for insekter. Det fik mig til at tænke, at det sker, fordi folk ikke ved bedre, fortæller Marie Valther Jensen, som gik rundt i Gevninge og lagde mærke til, at haverne var græs på græs.