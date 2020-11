Ahmad El Ahmad er glad for sin frisørsalon på Lejre Station. Han oplever, at kunderne lige så stille finder frem til ham. Foto: Britt Nielsen

Ny frisør er faldet godt til

- Der skal være plads til kunderne og god parkeringsplads. Jeg er glad for det her. Her er hyggeligt og gode mennesker, siger Ahmad El Ahmad og oplyser, at det går stille og roligt med at få kunder.