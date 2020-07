Artiklen: Ny folder skal hjælpe med at opleve Skjoldungestien

Folderen rummer blandt andet et detaljeret kort over Skjoldungestien, som er en af hovedpulsårerne i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Skjoldungestien er i alt cirka 46 kilometer. Turen fra Roskilde station til Hvalsø station er cirka 30 kilometer, og midt på ruten ligger Lejre station. Det betyder, at man nemt kan gå turen fra en station til den næste og tage toget tilbage.

Langs ruten findes også shelter- og teltpladser, der indbyder til overnatning. I den nye folder er informationerne om disse faciliteter opdateret. Gennem de seneste år har nationalparken sammen med Naturstyrelsen, Lejre Kommune og Roskilde Kommune etableret nye faciliteter langs ruten, og blandt andet derfor har det været nødvendigt at opdatere folderen.

I den nye folder er desuden opfyldt et ønske fra Lejre Turistforening om også at vise alle de andre markerede stier, som en tur på Skjoldungestien kan kombineres med.

Netop denne slægt af sagnkonger har givet navn til både vandreruten og nationalparken, og slægtens berømmelse rækker langt ud over landets grænser.

Det fortælles om de første sagnkonger, at de grundlagde Kongeriget Danmark og regerede landet fra Lejre. Denne historie kan du læse i folderen, når du står ved markeringen af de mægtige kongehaller i Gl. Lejre - for lige her vækkes sagnene til live på fineste vis.