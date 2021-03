Mette Molin har haft en lederstilling på blandt andet Rigshospitalets klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk. Privatfoto

Ny erfaren chef til kommunen

Lejre - 30. marts 2021 kl. 08:54 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Den 1. maj starter Mette Molin som ny chef for Center for Velfærd & Omsorg i Lejre Kommune. Hun kommer fra en stilling som områdeleder for Lyngby-Taarbæk Kommunes Trænings- og Rehabiliteringscenter.

Borgere og medarbejdere i centret kan se frem til en erfaren og lokalkendt hånd på roret. Mette Molin har mere end 20 års ledererfaring i sundhedsvæsenet og har ord for at være en positiv, dedikeret og resultatorienteret leder med fokus på borgerne.

Mette Molin (51 år) er uddannet fysioterapeut i 1995 og har haft lederstillinger på både Glostrup Hospital og Rigshospitalets klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk. Senest har hun været chef for mere end 200 medarbejdere i Trænings- og Rehabiliteringscentret (TRC) i Lyngby-Taarbæk Kommune; et center der har en meget bred opgaveportefølje indenfor sundheds, ældre-, akut-, og forebyggelsesområdet.

Hun har en solid videreuddannelse bag sig, herunder diplom i ledelse og en master i offentlig ledelse fra CBS.

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for Center for Velfærd & Omsorg og blive en del af Lejre Kommune. Min ambition er, at borgere og pårørende oplever en endnu større helhed og kvalitet i opgaveløsningen. Dét forudsætter samarbejde, og jeg ser utrolig meget frem til samarbejdet med medarbejdere, politikere, borgere, ældre- og handicapråd og frivillige i Lejre Kommune samt samarbejdspartnere i Region Sjælland såvel som i praksissektoren, siger Mette Molin.