Ny chef for erhvervsforum

- Dorte har nu sluppet mailboksen, og jeg har overtaget ledelsen fuldt ud. Det er stadig meget tidligt i processen, så nu skal jeg først lige komme helt ind i det. Jeg er glad for, at det er i sommerferien, hvor der er lidt mere tid til det, siger Sidse Feldberg Juncker.

- Jeg var ikke i tvivl, da jeg så stillingsannoncen, at dette var lige mig. Jeg kan være med til at sætte mit eget præg på udviklingen af Lejre Erhvervsforum og være med til at gøre en forskel for en lang række lokale virksomheder, fortæller Sidse Feldberg Juncker.