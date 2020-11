Snorre Brink-Pedersen bor tæt på Lejre Kommune og har blandt andet erfaringer fra en tilsvarende stilling i Vordingborg Kommune. Privatfoto

Ny chef ansat til økonomiafdelingen

Lejre - 27. november 2020 kl. 14:15 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Lejre Kommune har ansat 43-årige Snorre Brink-Pedersen som centerchef for økonomi og HR. Det oplyser Lejre Kommune i en pressemeddelelse.

De seneste ni år har Snorre Brink-Pedersen været økonomi- og personalechef i Vordingborg Kommune. Han er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitetscenter og har desuden en diplomuddannelse i ledelse.

Lejre Kommune får altså en centerchef med et dybt kendskab til kommunal økonomi og ledelse, understreger kommunaldirektør Inger Marie Vynne:

- Jeg er virkelig glad for, at vi kan byde velkommen til en så stærk profil. I Vordingborg har Snorre Brink-Pedersen været med til at løfte økonomi- og personaleområdet i et tæt samarbejde med resten af den kommunale organisation. Han kan sit »håndværk« og er en erfaren og dygtig leder samt en udpræget holdspiller. Jeg er sikker på, at han vil bidrage værdifuldt til Lejre Kommune, Vores Sted, siger Inger Marie Vynne i en pressemeddelelse.

Selv fortæller Snorre Brink-Pedersen, at det blandt andet var visionen om Vores Sted, som fangede hans interesse:

- Lejre Kommune lægger vægt på at udvikle og skabe resultater gennem samarbejde, og det vil jeg meget gerne bidrage til. Det er en grundforudsætning for al udvikling, at der er styr på økonomien, og at vi som kommune formår at rekruttere, fastholde og udvikle det allervigtigste - vores medarbejdere, siger den nye centerchef og fortsætter:

- Jeg er også meget optaget af digitalisering og det potentiale, den rummer, både inden for administration og på de store velfærdsområder. Jeg glæder mig meget til at blive en del af Lejre Kommune og være med til at finde løsningerne i fællesskab med mine nye ledelseskolleger, medarbejderne og kommunens borgere.

Snorre Brink-Pedersen tiltræder til nytår. Privat bor han i Viby Sjælland sammen med sin hustru og to børn. Fritiden går blandt andet med at vedligeholdet huset og haven og som fodboldtræner og spiller på det lokale old boys-hold.