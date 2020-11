Med Morten Mygind Jensen får Lejre Kommune en virkelig stærk leder, hedder det fra Lejre Kommune. Privatfoto

Ny centerchef: En stærk og erfaren mand

Lejre - 20. november 2020 kl. 07:49 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det er en erfaren chef, som begynder på sit nye job den 1. januar i spidsen for Lejre Kommunes Center for Børn & Læring.

54-årige Morten Mygind Jensen afløser han Helle Dydensborg, som efter mange år på posten har valgt at takke af. Han har tidligere haft det tilsvarende job i Guldborgssund Kommune, og har siden 2018 været leder af Holbæk By Skole.

- Med Morten får vi en virkelig stærk leder, som favner hele området i Center for Børn & Læring. Morten har solid erfaring med at samarbejde og skabe resultater, og jeg er sikker på, at han passer rigtig godt til ånden i Lejre Kommune, Vores Sted, siger vicekommunaldirektør Kristina Koch Sloth i en pressemeddelelse.

- Morten er valgt i et stærkt felt af gode ansøgere. Vi har lagt vægt på at finde en ny centerchef, der både er god til menneskelig og faglig ledelse og til styring af økonomi og processer. De krav opfylder Morten Mygind Jensen til fulde, tilføjer hun.

Den kommende centerchef understreger, at jobbet for ham er et rent tilvalg:

- Jeg ser virkelig frem til at arbejde i Lejre Kommune. Noget af det, der fik mig til at søge jobbet, er kommunens vision om Vores Sted og det stærke fokus på fællesskaber. Jeg glæder mig til at samarbejde med både politikerne og de enkelte ledere af Lejre Kommunes skoler og dagtilbud. Det er jo dem, der i hverdagen skaber rammerne for, at børnene trives og udvikler sig, siger han.

Morten Mygind Jensen er uddannet skolelærer i 1992. Siden har han taget flere kurser og uddannelser i blandt andet offentlig forvaltning, strategi og ledelse.

Privat bor han med sin kæreste på landet lige uden for Næstved. Her dyrker han blandt andet naturen, haven og så meget motion, som jobbet levner fritid til.