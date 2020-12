Se billedserie Her ses gruppen »Bedre Hvalsøs« forslag til et væksthus i stedet for et supermarked, med 75 grønne parkeringspladser lige nord for. Bedre Hvalsøs materiale

Ny bymidte: Et ønske om en anden begyndelse

Lejre - 21. december 2020 kl. 18:56 Af Agnete Vistar

Diskussionen om Hvalsøs fremtid er fastlåst og bør brydes op.

I stedet for at det kun er lokalplanforslaget for Etape 2 af Søtorvsplanen, som kan få fremme, findes der mange alternativer, som kunne skabe en helt anderledes form for liv, dynamik og aktivitet i bymidten.

Det mener et nyt borgerinitiativ, som kalder sig Bedre Hvalsø.

- Vi har lavet et oplæg og vil gerne sætte nogle andre billeder i folks hoveder. Vi vil passe på vores bymidte, da vi risikerer det som en parkeringsplads uden liv, siger én af de aktive i Bedre Hvalsø, Jonas Thyregod.

Han nævner, at Bedre Hvalsø gerne ville have haft en forhøring om Etape 2. Et borgermøde har ikke kunnet holdes på grund af corona. Og på onsdag den 23. december er høringen om lokalplanforslaget slut.

- Er det et shoppingcenter for oplandet, man vil have, eller skal bymidten udvikles i en anden retning? Det er jo væsentligt at få en debat i gang om, hvad det er for en by, vi vil have. Den debat har manglet, pointerer han.

Jonas Thyregod er familiefar og har boet ni år i Hvalsø. Han nævner, at der med Etape 2 er sadlet væsentligt om i forhold til de oprindelige tanker om Søtorvet, hvor blandt andet en torvehal indgik. Nu står et nyt supermarked og en to etagers boliglænge på programmet.

En anden deltager i Bedre Hvalsø ar arkitekt og familiefar Mads Lützen, som bor midt i Hvalsø:

- At tage et stykke af Søtorvet og lægge endnu et supermarked der vil ikke give noget godt og nyt til byen. Kun mere trafik og masser af parkeringspladser. Og endnu flere store lukkede facader. Politikerne siger, at en Aldi vil få bymidten og butikkerne til at leve, fordi den vil trække flere kunder. Jeg er bange for, at det ikke er rigtigt, siger Mads Lützen.

- Den antagelse bygger på en gammel undersøgelse. Folk ændrer vaner, og især her med coronaen handler folk mere på nettet eller i de store byer, tilføjer han.

Oplægget »Hvalsø - en ny begyndelse« fra borgergruppen Bedre Hvalsø peger på tre forslag til, hvordan man kan lave en anden bymidte i Hvalsø.

Sammenslutningen »Bedre Hvalsø« har tre forslag til, hvordan man kunne lave et anderledes »Mulighedernes byrum«, som kan trække familier og liv ind i bymidten. Der er kun tale om oplæg til en skabende proces med deltagelse af borgere, virksomheder og foreninger - hensigten er at få en debat i byen.

De tre forslag kan kombineres. Den første variant former sig om et besøgscenter i krydset mellem Skjoldungestien og Istidsruten.

Det er den turistede version - den lidt vilde udgave, siger Jonas Thyregod, for her kunne også være shelter-hotel, café, ishus og salg af produkter fra egnen samt lokaler til erhverv. Måske kunne man i stedet for shelteret bygge en legeplads for børn med en skjoldunge »kæmpe« og lave andre udfoldelsesmuligheder i et hyggeligt miljø, som kan trække familierne ind i midtbyen og skabe liv der.

Den anden variant former sig som et stort væksthus, som bpde kan bruges til at dyrke i og til mindre arrangementer. Her kan være spisested, café og butik med produkter fra egnen i form af chokolade, grøntsager, kød, æg, ost, øl, mel m.v.

- Der er mange producenter i området. Man kan tænke sig, at de kan samle sig om én stor butik med salg af lokale produkter fra Lejre Kommune, med en café tilknyttet. Der bliver stadig mere nethandel, men butikken skal netop sælge den type produkter, der ikke handles over nettet, siger Mads Lützen.

Der kan også etableres en torvehal, lidt ligesom borgerne i Vig har lavet, der kan anvendes til fællesspisning, mødested for unge, musikarrangementer, fortælle aftener m.m.

Den tredje variant omfatter fire klynger af etplans boliger til ældre, måske også til unge. Behovet for boliger til ældre i Hvalsø er stort, og de udløser ikke et stort p-behov.

Bedre Hvalsø foreslår at anlægge 75 grønne parkeringspladser syd for Fakta.

Spørgsmålet står så tilbage, hvordan alle disse gode forslag skal finansieres.