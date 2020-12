Se billedserie Niebuhr-Andersens 29 rækkehuse kommer til at se sådan ud, inklusive altaner. Lejre Kommunes materiale

Send til din ven. X Artiklen: Ny bydel: 85 nye boliger i støbeskeen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bydel: 85 nye boliger i støbeskeen

Lejre - 15. december 2020 kl. 09:48 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Med 54 boliger i bofællesskabet Fridlev, fem parcelhuse og 29 rækkehuse knopskyder Hvalsø by endnu en gang, denne gang mod øst. En lokalplan for den nye bydel er på vej.

Det er to boligområder med hver sin bygherre, der er tale om, og de ligger mellem Bentsensvej og Raunbjergvej i det østlige Hvalsø. Desuden et lille centralt område til fem parcelhuse.

Og det er tre vidt forskellige grundlag, der planlægges for de to tre byggeområder. Det ene mod øst varetages af selskabet Almenr, der udvikler sit område med 54 boliger for det kommende Bofællesskab Fridlev. Det andet område mod nordvest udvikles som rækkehuse af Niebuhr/Andersen.

Disse to områders boliger har dog det tilfælles, at de bygges i to plan. Mens Bofællesskabet Fridlev skal være et bofællesskab til voksne, der vil udfolde drømmen om et moderne landsbyfællesskab, ønsker Niebuhr/Andersen at udstykke 29 rækkehuse á 123-126 kvadratmeter.

Tirsdag aften ventes Lejres kommunalbestyrelse at sende to lokalplanforslag i høring - med hver deres forslag til vejføring. Ingen af de to store bygherrer ønsker kun en vejføring fra Raunsbjergvej - de er enige om, at rækkehusene bør have egen vejføring til Bentsensvej.