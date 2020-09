Ny butik: Åbningen en stor succes

Onsdag formiddag slog Jette La Cour dørene op til sin splinternye butik, Strikkelyst, på Hovedgaden i Hvalsø. En forretning for garn og strikkeinteresserede med et stort udvalg.

- Det har været en kæmpe succes i dag, så jeg er bare så glad. Folk har lagt vejen forbi det seneste lange stykke tid for at høre, hvornår vi åbnede. De har glædet sig mindst ligeså meget som mig til, at butikken skulle åbne, så det er rigtig dejligt, lyder det fra den 57-årige nye butiksejer.