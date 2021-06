Se billedserie Kirsten Løffler Reich står bag initiativet bogbyttereol ved Allerslev Rådhus. her kan man hente eller aflevere bøger og dermed medvirke til mere genbrug - og mere læselyst. Foto: ems

Ny bogreol skal skabe mere genbrug

Boglæns giver gamle bøger nyt liv - i den gode sags tjeneste.

Lejre - 21. juni 2021

Mange kender det nok godt. Man har en håndfuld bøger liggende, som man egentlig nok aldrig får læst igen. Og så bliver de enten liggende eller ender på genbrugspladsen og bliver destrueret. Også selvom bøgerne måske intet fejler.

Med Kirsten Løffler Reich i spidsen er en håndfuld frivillige nu gået sammen om at redde bøgerne. Og samtidig skabe mere læselyst, såvel som en god gerning.

- Vi indsamler bøgerne og redder dem fra at blive kasseret. Og så sørger vi for, de kommer videre. det kunne være til en læseglad borger i kommunen eller kvinderne fra et krisecenter. Hver bog har sin nye plads, den skal formidles hen til, lyder det fra Kirsten Løffler Reich.

Et helt nyt liv Har man en gammel bog, der kunne trænge til en ny værtsfamilie at søge logi hos, kan man derfor indlevere den ved Boglæns, der herefter sørger for at få bogen ud til en ny ejer. Det kunne eksempelvis være fagbøger, der ender på højskoler eller skønlitteratur og børnebøger, der går til krisecentre. Men det kunne også meget vel være bøger, der ender hos naboen via den nyindviede bogbyttereol.

Reolen er netop taget i brug og står på Allerslev Rådhus. Her er et væld af forskellige bøger til hver sin smag, og reglerne er simple: Her kan man bytte bøger.

- Man er velkommen til at komme og sidde og læse lidt i bøgerne. Eller til at tage en bog med hjem. Men man er også velkommen til at komme herop og bare sætte en bog, man tænker, andre kunne få glæde her. Her er ret frie rammer, beskriver Kirsten Løffler Reich projektet.

Tips og tricks Ved indvielsen af den nye bogreol var en håndfuld af rådhusets bogvenner mødt op. Her fortalte Kirsten Løffler Reich om projektet, der strækker sig langt ud over den lille hvide reol på rådhuset.

- Jeg tror, jeg har godt tre tons bøger, jeg har reddet fra at blive destrueret. Dem fordeler jeg rundt, hvor jeg tænker, de vil bringe mest glæde, forklarede hun og uddybede, at der foruden reddede bøger også var en helt ny bog - en gæstebog, hvor hun opfodrer til, man skriver tips eller ønsker.

- Hvis der er en bestemt type bøger, I godt kunne tænke jer, kan I skrive det her i gæstebogen. Eller hvis der er en bog, I gerne vil tippe andre om.

Vil bygge videre Foruden at skabe et hyggeligt rum, hvor man enten kan indtage en af de to lænestole og nyde en god bog eller blot stoppe forbi og aflevere eller hente en bog, skal det lille forrum ved rådhuset også fungere som indsamlingssted, forestiller initiativtageren sig. Hun nævner eksempelvis, at de på kvindecenteret efterspurgte krimibøger, og kulturhuse har før efterspurgt kogebøger.

- Jeg kender godt det der med, at bøgerne kan være svære at komme af med. Men hvis man ved, at de går til et godt formål og kan sprede glæde, så er det måske nemmere at give dem videre, argumenterede Kirsten Løffler Reich:

- Der er mange grene af det, og vi har også planer om at bygge videre på det. Eksempelvis har jeg en snak med en IT-fyr, der måske kan få sat tingene i system, så vi kan have en database.

For nu er der i hvert fald rig mulighed for at redde bøger på rådhuset - og på en tilsvarende reol, der indvies i Domus Felix.

- Jeg er spændt på at se, hvad det bringer. Af genbrug og af læselyst, slutter Kirsten Løffler Reich.