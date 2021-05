Sognepræst Poul Joachim Stender ville have elsket at finde et brev med nogle ord efter sine forældre eller bedsteforældres død. Nu har han skrevet en bog om det åndelige testamente. Foto: Thomas Olsen

Ny bog: Fortæl hvad der har været stort i livet

- Man skal ikke sige noget, der ødelægger de andres liv. Da min mor døde, fandt vi et brev, hvor der stod, hvem der skulle arve hvad. Havde hun da bare efterladt nogle ord. Jeg ville gerne finde et lille brev fra mine forældre eller bedsteforældre, fortæller Poul Joackim Stender og påpeger, at der er nogle ting, man bedre kan sige, når man er død.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her