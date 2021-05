Se billedserie Ane Bjørn udgiver i næste uge børnebogen Trylleblik, hvor hun både skriver og tegner om en familie på flugt, men også om børns fantasi. Foto: Britt Nielsen

Ny bog: Et trylleblik hjælper en pige på flugt

Lejre - 27. maj 2021 kl. 18:50 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

I den nye børnebog Trylleblik er der sort/hvide tegninger, men hvor enkelte elementer er i farver.

- Det er det, hun ser med sit trylleblik, fortæller forfatter og illustrator, Ane Bjørn.

Trylleblik er hendes fjerde bog, og hun har desuden illustreret en femte bog for en anden forfatter.

Trylleblik udkommer i næste uge, men i disse coronatider bliver der ikke holdt en bogreception.

- Hvis vejret holder, laver jeg måske en improviseret bogreception udendørs, siger Ane Bjørn, som flyttede med sin mand og datter fra Nørrebro til Lejre for et år siden.

Ane Bjørn forklarer, at bogen handler om to ting.

Den ene emne er børns fantasi og deres evne til at se og forestille sig de fantastiske ting i verden under de mest umulige omstændigheder. Det andet emne er en familie på flugt.

- Det er formentlig fra krig, men flugthistorien foregår udelukkende i bogens billeder. Jeg ville gerne have, at det var en almen historie om flugt, siger Ane Bjørn og forklarer, at det derfor ikke er en flugt fra eksempelvis Syrien, men lige så godt kunne være en flugt fra tyskerne i 1940'erne eller fra krigen på Balkan i 1990'erne.

- Flugt er et vilkår, som sker for mange mennesker på alle tider. Jeg beskæftiger mig helst med emner, der har en vis tyngde. Jeg tror, børn kan tåle bøger om svære emner, hvis vi er der til at svare på spørgsmål, siger Ane Bjørn og fortæller, at ordene i bogen er fantasi-sporet.

Pigen i bogen har ikke noget navn, men fortæller selv om sine oplevelser. Hun har et særligt trylleblik, som hendes bedstemor har lært hende, og det bliver lidt en værn mod de ting, hun oplever på flugt.

Første B&U-udgivelse

Selv om Ane Bjørn har udgivet bøger før, føles det stadig nervepirrende at sende bogen afsted.

- Er der nogen, der opdager, at den findes, lyder det fra Ane Bjørn og forklarer, at der bliver udgivet mange børnebøger, så meget konkurrence om opmærksomheden.

Hun håber, hun er blevet et lidt mere etableret navn, fordi hun har udgivet noget før.

Samtidig er hun heldigt at lande hos Forlaget Gutkind, hvor hun bliver den første udgivelse for børn og unge.

- Den del er også lidt spændende, siger Ane Bjørn, som har kastet sig over børnebøgerne, fordi hun også er tegner.

- For mig er der et eller andet fantastisk i at kunne fortælle til børn, fordi de er gode til at købe den verden, de bliver præsenteret for. Jeg kan godt lide at balancere i et grænseområde mellem fantasi og virkelighed, siger Ane Bjørn.

God til oplæsning

Ane Bjørn har selv datteren Loa på seks år.

- Hun er lige i underkanten til denne her bog, men jeg tænker, at jeg skal læse den højt for hende på et tidspunkt, siger Ane Bjørn og oplyser, at en del af målgruppen vil kunne læse bogen selv, men det er et alvorligt emne, som lægger op til spørgsmål og samtale, så den vil gøre sig godt til oplæsning.

Trylleblik er en selvstændig historie, så selv om Ane Bjørn er i gang med at tegne og skrive mere, så bliver det ikke en efterfølger.

- Fordi det er en lang proces, så har jeg hele tiden mindst en historie i støbeskeen, fortæller Ane Bjørn, som selv har tegnet alle illustrationer.