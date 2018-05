Se billedserie Ivan Mott, formand for teknik- og miljøudvalget, kan konstatere, at restaffaldet er reduceret med 40 procent, efter at skraldet nu sorteres i hans boligområde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny affalds-kultur køres ind

Lejre - 12. maj 2018 kl. 11:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan man få større affaldsposer til madaffald? Hvor meget skal man bygge om for at få plads til de nye affaldsspande? Hvorfor skal bioaffaldet køres helt til Jylland? Hvad kan man gøre for at undgå at bygge om i køkkenet?

En ny affaldsordning med sortering i fem fraktioner er blevet introduceret for en måned siden i Lejre, og det har afstedkommet mange spørgsmål fra Lejreborgerne. Alle i kommunen er berørt af den nye ordning. Og mens mange er gået entusiastisk i gang med ordningen og synes, det her er fremtiden, er andre også fulde af spørgsmål. Og flere synes, at ordningen er noget ærgerligt - og dyrt - bøvl at have med at gøre.

DAGBLADET Roskilde har sat formanden for teknik- og miljøudvalget, Ivan Mott (EL) stævne sammen med genbrugs- og affaldskonsulent i kommunen, Malene Krogh hjemme hos Ivan Mott. Her kan man se, hvordan han og konen Kirsten og naboerne praktiserer ordningen.

Flere borgere har haft problemer med at få plads udendørs til tre spande. Malene Krogh forklarer, at hun har rådet dem til at flytte én af spandene - den til metal og plast - et andet sted hen i haven. Den tømmes én gang om måneden, og man kan få en gratis SMS-ordning, så man dagen før får at vide, at nu skal den stilles frem til tømning. Dermed behøver man ikke indrette en ny plads til en ekstra spand.

I øvrigt har flere borgere også klaget over, at der ikke er plads nok til alt deres plast i det nye system. Indtil den 4. juni kan man gratis få ombyttet plast- og metalspanden til en større.

