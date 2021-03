Se billedserie I sommer var der gang i fodboldskolen ved Station 14 i Kirke Hyllinge. Nu håber fodbolden i KHIF og Bramsnæs Fodbold, at der kan komme en kunstgræsbane. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Nu vil Kirke Hyllinge have en kunstgræsbane

Lejre - 24. marts 2021 kl. 09:46 Af Britt Nielsen

Drømmen om en kunstgræsbane i Kirke Hyllinge er nu nået et skridt nærmere. Fodboldafdelingen i Kirke Hyllinge IF har i samarbejde med Bramsnæs Fodbold i Ejby søgt Lejre Kommune om banen.

- Kunstgræsbanen kommer til at ligge ved Station 14, siger Niels Behr, formand for fodboldafdelingen i Kirke Hyllinge IF.

Ønsket om en kunstgræsbane har flere gange været vendt, men en realisering er blevet skubbet i forbindelse med, at der blev sat 17 millioner kroner af til en ny hal i Kirke Hyllinge i 2015.

Så var der kræfter, som begyndte at arbejde mod en større løsning, og i mellemtiden var det svært at placere kunstgræsbanen.

- Vi har et massivt pres fra medlemmerne af fodbolden om en kunstgræsbane, siger Niels Behr, som forklaring på, hvorfor fodbolden nu selv søgt om banen.

Niels Behr forklarer, at ansøgningen vil indgå i forhandlingerne om det næste budget.

Planen er dog, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgningen til næste møde i april.

- Jeg håber, at vi får en afklaring inden sommerferien, altså om vi kommer på budgettet, siger Niels Behr og forklarer, at de godt er klar over, at kunstgræsbanen ikke nødvendigvis kommer på budgettet for 2022, men måske lidt senere.

Gentleman-aftale

Fodboldafdelingen har selv samlet 110.000 kroner ind til kunstgræsbanen. Det er sket især indenfor de seneste tre år, blandt andet ved at sælge juletræer og fyrværkeri, og tidligere ved at arbejde på Roskilde Festival.

- Vi har en gentleman-aftale blandt klubberne i kommunen om, at den næste kunstgræsbane skal ligge nord for motorvejen, fortæller Niels Behr.

I dag ligger kommunens tre kunstgræsbaner alle i den sydlige del af kommunen. Det betyder, at børn og unge og deres forældre fra nord har en del transport for at komme ned og spille på kunstgræs.

- Børn og unge vil spille på kunst. De vil hellere køre efter det end spille på gammelt græs. De bliver bedre i teknikken, fordi bolden ruller hurtigere, siger Niels Behr og oplyser, at en kunststofbane vil også betyde, at det bliver nemmere for klubben at bevare den gode trænertrup

- Vi har 18 gode trænere. En kunstgræsbane vil også være med til at udvikle klubben, siger Niels Behr.