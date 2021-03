Nu venter de bare på en storkefamilie

Snart er alle betingelser for et godt storkeliv klar i Kisserup. Inden for få dage fores en opsat storkerede-konstruktion på Hjortemarksgaard.

Fuglelivet er rigt i et stort område omkring Kisserup. På Birger Engs ejendom er der rugende tårnfalke, der sidste år fik seks unger på vingerne. Og skovhornuglen fik fire unger. Det tyder på, at der er rieligt med mus i området. Og storke - for det er dem, denne artikel handler om - tager også masser af mus.