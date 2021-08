Se billedserie Gordon Henriksen (tv.) og Anders Moe planlægger, at skateparken skal udvikles videre, med blandt andet et fitness-område. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Nu varer det ikke længe med en spritny skatepark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu varer det ikke længe med en spritny skatepark

Lejre - 31. august 2021 kl. 11:32 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Efter snart fem år med ihærdigt benarbejde og et engagement, der aldrig smuldrede, har kredsen bag den kommende skatepark i Lejre by forventningens lys i øjnene.

Det varer nemlig ikke længe, før skateparken bag Lejrehallen står klar. En måneds tid, sådan cirka.

Maskinerne står parat - FSR Beton skal bare have overstået nogle lignende projekter først; så kommer turen til skateparken i Lejre.

- Vi har været i gang med planlægning i snart fem år, og vi er tæt på nu. Der er ikke sat åbningsdato på endnu - jeg tror, vi får en lille, stille og rolig reception om en måneds tid. Og så holder vi et brag af en åbningsfest til foråret, siger Gordon Henriksen, én af initiativtagerne til skateparken.

Han og Anders Moe er de to ildsjæle, som deponeret en stor mængde af deres energi i dette projekt. Beredvillige sponsorer og fonde har bidraget, og senest har Ledreborg gods foræret en stor kampesten til skateparken.

- Den skal integreres i banen - den er ikke bare til pynt. Det er sjovt, at en del af Lejres natur og lokalområdet på den måde indgår i skateparken, siger Gordon Henriksen, som suppleres af Anders Moe:

- FSR Beton vil rigtigt gerne inddrage områdets kvalitet, natur og særpræg i banen, tilføjer han.

Gordon og Anders har kendt hinanden fra barnsben, og de deler en stor passion for skating. De er i øvrigt også gode til det. Og ja, skatebanen er ikke mindst beregnet til ungdommen - men et par »ældre« herrer vil da også gerne hive skateboardet frem og tage sig en vild tur her på banen.

FSR Beton er eksperter på skaterbaner, og det er helt afgørende for Gordon og Anders:

- Det er meget vigtigt for os, at entreprenører og håndværkere ved noget om skating. De skater selv! Det er sket før, at entreprenører har anlagt noget, som de tror, de unge vil blive glade for. Men der skal ikke mange småfejl til, før en sådan bane ikke kan bruges. Det er en klassisk fejl, mange kommuner har gjort, forklarer Gordon.

Anders Moe understreger, at han og Gordon er meget trygge ved FSR Beton. Firmaet har et godt rygte blandt andre, der har samarbejdet med dem.

Over 650.000 kroner er samlet ind til skateparken. Pengene er kommet fra blandt andet Lejre Kommune, Nordea Fonden, Lokale- og Anlægsfonden og fra lokale sponsorer som Companized, Media Print og en anonym giver.

- Vi er virkelig glade for den økonomiske støtte. At vi får den opbakning lokalt, har også skubbet på, så vi har kunnet få fondsmidler. Den lokale forankring er vigtig - godt naboskab er alfa og omega, siger Anders Moe.

I princippet fortsætter kredsen bag skateparken med at søge nye fonde, for projektet skal efter planen udvides med et fitness-område og opholdsområder. Ideen er, at forældrene kan give sig i kast med tingene på fitnessområdet, mens børnene giver den gas på skatebanen.

Gordon Henriksen og Anders Moe fortæller, at de har et rigtigt godt samarbejde med foreningerne i byen:

- Vi arbejder sammen med idrætsforeningerne om at udvikle området, siger Anders Moe.

Og børnene og de unge, der kan lide at skate - ja de glæder sig vildt meget, kan Gordon Henriksen berette.

Men sommeren går på hæld, efteråret er her snart, og en våd bane kan man ikke skate på. Så det bliver formentlig først hen på foråret, at banen for alvor tages i brug.