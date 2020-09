Nu stiger smittetallet - men ikke flere er smittet på skole

Sidste uge blev en lærer på Osted Skole konstateret smittet med Covid-19. Det afstedkom straks, at de to klasser, som læreren havde undervist i, samt enkelte andre lærere blev sendt hjem.

- Bortset fra læreren er ingen andre på skolen fundet positive i tests. Hverken elever i de to klasser, der blev sendt hjem, eller andre lærere på skolen er blevet smittet. Heldigvis. Det er rigtigt godt, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

- I løbet af de sidste to uger er 11 personer testet positive i Lejre. Den sidste uge drejer det sig om seks personer - de tre af dem er unge eller børn. Vi har ikke noget kendskab til, at der er smittet nogen i de kommunale institutioner, ud over læreren fra Osted Skole, fortæller Carsten Rasmussen (S).