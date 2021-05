Nu skal trafikfarlig vej gøres sikker

Det er med årene blevet stadig mere indlysende, at Bentsensvej i Hvalsø ikke er en sikker vej for bløde trafikanter.

Det er baggrunden for, at der er lavet et projekt, som skal forbedre trafiksikkerheden på Bentsensvej. Trafiksikkerhedsprojektet, som er lavet af Orbicon-WSP, omfatter blandt andet etablering af fortove og stiforbindelse, supplerende vejbelysning samt etablering af to vejbump og én hævet flade.