Nu skal folk tælles af sensorer på Skjoldungestien

Sensorerne tæller de forbipasserende - og intet andet, oplyser nationalparken. Man bliver således ikke på nogen måde overvåget - kun talt. Sensorerne er placeret både ved besøgssteder og på mere isolerede strækninger, så at det bliver muligt at adskille den daglige lokale hundelufter fra de mere bestøvlede vandrere.

- Vi kan bruge tællingerne til at sikre, at vi investerer vores energi rigtigt, for eksempel ved at lave en ny shelterplads, hvor behovet er størst, fortæller Mikkel Eeg, projektleder i Nationalpark Skjoldungernes Land.