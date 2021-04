Nu skal der gang i idrættens lederkurser

Faktisk er alle de ansøgninger, der er indløbet, imødekommet af Folkeoplysningsudvalget. De har alle opfyldt kravene til at få støtte.

Det gælder ansøgninger fra FDF Ny Tolstrup, Hvalsø Løbeklub, Hvalsø IF Fodbold, Lindenborg Roklub, Hvalsø Taekwondo, Osted Gymnastik, KHIF Gymnastik, Skjoldungerne, Bramsnæs Sejlklub og Lejre Idrætsunion.

Puljen til lederuddannelse dækker udgifter til leder-, -trænerog instruktøruddannelse. En mulighed, som er efterlyst af mange foreninger, og som kan være med til at understøtte arbejdet med »Bevæg dig for livet«.

Tilskuddene gives til gennemført uddannelse af frivillige ledere, trænere og instruktører, eller potentielle ledere, trænere og instruktører. Der er 68.00 kroner i puljen til lederuddannelse, og der blev indsendt ansøgninger for lidt over 66.000 kroner.