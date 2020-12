Artiklen: Nu sættes der ind over for rågerne

Politikerne i Lejre vil rågernes skrål og deres unger til livs, og nu har de vedtaget en strategi for, hvordan rågerne fjernes på offentlige arealer næste år.

Da de store sorte fugle ynder at slå sig ned i kolonier tæt på beboelse, kan de hurtigt blive en plage. De larmer ofte langvarigt med en træls hæs skrålende lyd, kaster sig over skraldespande og fuglefoder til de små fugle på fuglebrættet, skider, pikker hul på plastsvøb på halmballer og dominerer. Og så er de tilmed fredede, selv om der synes at være mange af dem.