Nu omsættes millionerne til asfaltering

- Opgaverne har været ude i udbud, og det bliver rigtigt godt. Vi får 26 strækninger asfalteret og to parkeringspladser oveni. Det er grundlæggende alt det, vi har ønsket bliver lavet. Vi får rigtigt meget for pengene, så vi er ganske godt tilfredse, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S), da kommunalbestyrelsen frigav pengene til asfaltarbejderne forleden.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Ivan Mott (EL) nævnte på mødet, at der i august kommer en sag op om Kattinge, som udvalgets politikere skal se på.

Her er de plaget af trafikale problemer og har råbt kommunen op. Et notat belyser muligheden for en to-minus-en vej i Kattinge.

- Vejen er for smal til at blive en to-minus en vej gennem Kattinge lige nu. Men der er opbakning i både teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget til at tage hånd om forholdene i Kattinge. Det er faktisk en gammel sag, der har kørt i 10 år før kommunesammenlægningen, og det bliver godt at få gjort noget ved forholdene i Kattinge, sagde Ivan Mott.