Den skønne Ryegaard Park kan nu blive udflugtsmål for natur- og park-elskere, som forstår at holde afstand til andre. Foto: Ryegaard

Nu må man gå i parken

Den ellers private have, Ryegaard Park lukkes op for offentligheden for at give mere plads til gåturen og nye omgivelser for skovgæsterne. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.