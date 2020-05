Der bliver nu mulighed for kortvarige besøg på plejecentrene i Lejre Kommune. Enten i telte eller på beboernes terrasser, som her Bøgebakken. Foto: Agnete Vistar

Nu kan pårørende besøge ældre på plejehjem

Pårørende får nu igen mulighed for at besøge ældre på Lejres tre plejecentre - Ammershøjparken i Kirke Hyllinge, Bøgebakken i Lejre by og Hvalsø Ældrecenter. Det samme gælder også for de midlertidige pladser i Grønnehave i Ejby.