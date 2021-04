Nu kan man blive testet alle ugens dage

- Vi har et meget lavt smittetryk her i Lejre Kommune, og det skulle gerne blive ved at være sådan. Derfor er jeg meget tilfreds med, at aftalen med Falck betyder, at borgere i Lejre Kommune får endnu bedre mulighed for at blive testet, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).