Nu er to konstateret smittet med Covid-19 i Hus C på Ammershøjparken - en medarbejder og en beboer. Arkivfoto

Nu er også en beboer smittet på ældrecenter

Lejre - 15. september 2020 kl. 09:47 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først blev en medarbejder konstateret smittet med Covid-19 på Ældrecentret Ammershøjparken. Og nu viser testresultaterne, at også en ældre beboer er testet positiv på ældrecentret.

- Vi sørger naturligvis for at skærme beboeren for at minimere risikoen for yderligere smitte, hedder det i en pressemeddelelse fra Lejre Kommune.

Det er efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, at alle beboere og medarbejdere i Hus C på Ammershøjparken er blevet testet.

I de kommende to uger vil alle beboere og medarbejdere på hele Ammershøjparkens Ældrecenter blive testet ugentligt, for at man kan være sikker på, at smitten er inddæmmet. Alle beboere og pårørende bliver informeret pr. mail og ved opslag på ældrecentret.

- Vi overholder naturligvis fortsat alle retningslinjer fra myndighederne, og vi afstemmer vores tiltag med Styrelsen for Patientsikkerhed., hedder det i pressemeddelelsen.