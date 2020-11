Borgmesteren fik hilst på pædagog Trine Mosgaard, der kom med de to kvikke børn fra Lærkereden, Ronja og Marius. Til højre ses Ulla Nørgaard fra Osted, der gjorde opmærksom på, at der mangler asfalt i kanten af veje i Osted. Foto: Agnete Vistar

Nu er børnehus helt fyldt med børn

De to - Marius og Ronja - går begge i børnehave i Lærkereden, der ligger i Øm Børne- og Kulturhus, hvor vognen stod opstillet. De kom sammen med pædagog Trine Mosgaard, fulde af nysgerrig spørgelyst, og blev budt på mandariner. Borgmesteren fim stillet mange spørgsmål af de to meget kvikke børn.

Hver gang Vores Sted-vognen kommer til en ny by, er det en ny oplevelse, for alle Lejres landsbyer er meget forskellige. Og denne gang var det nogle meget unge mennesker, der ønskede at stille nogle spørgsmål til ham borgmesteren. Faktisk var de unge gæster i vognen kun fem år gamle!

