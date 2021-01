Rolf Hegedys mellem to mannequiner, der afspejler familiens store interesse i western-stil. Væggen i baggrunden viser et udsnit af bidslerne. Foto: Kim Rasmussen

Nok Danmarksrekord: Over 1000 bidsler i samlingen

Ikke alle ved, hvad et bidsel er.

Skal man sige det på en ligefrem måde, er det den del af en hests hovedtøj, som den har i munden. I dag kalder hestefolk det for et bid.

Hvorom alting er, så er bidslet - eller biddet - et styreredskab, som i årtusinder har gjort mennesker i stand til at magte heste, enten i ridt eller ved kørsel for vogn.