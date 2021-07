Nogle pumper jern, Mille tipper dæk: - Det må gerne være lidt råt og beskidt

Se billedserie - Det er hårdt, men det er også fedt og råt, fortæller personlig træner Mille Ammitzbøll om den kreative træningsform, hun tilbyder i Gevninge. Foto: Kim Rasmussen

Man skal ikke være bange for regn eller at få sved på panden, hvis man vælger Mille som personlig træner.

31. juli 2021

- Glem alt om det rigtige træningstøj. Du bliver beskidt uanset.

Sådan indleder Mille Ammitzbøll, mens hun viser vejen hen til træningsområdet bag huset på Abbetvedvej i Gevninge. Med en hånd peger hun hen mod en bunke dæk, sandsække og sten.

- Og her er udstyret. Hele meningen er jo, at træning ikke behøver være på kedelige maskiner. Det må gerne være lidt anderledes. Lidt råt. Og rigtig sjovt, fortsætter hun.

Og det er ikke kun Mille selv, der skal have gavn af hendes anderledes træningsmetoder. Hun er nemlig startet op som personlig træner, så alle nu kan komme forbi og kaste med sten og tippe traktordæk.

En superhelt Men sine blot 160 centimeter ser Mille Ammitzbøll umiddelbart alt for lille ud ved siden af det store traktordæk, som er en fast del af hendes træningsrutine.

- Jeg skal ikke prøve at påstå, at det ikke er hårdt og rigtig tungt. Men det er også meget sjovere end noget andet udstyr, jeg har brugt i et fitnesscenter, fortæller hun, inden hun tager en dyb indånding og beslutsomt tager fat i det store dæk og tipper det op og stå.

Mens hun stadig holder fat i dækket, stikker hun hovedet gennem hullet i midten.

- Hvorfor bruge dyre domme på vægte, når det her er meget federe, siger hun.

Som hun står der med det store dæk og sit grønne hår, ligner hun lidt en 27-årig superhelt.

Ikke et modefænomen Den gæve jyde, der flyttede til Gevninge fra Hjørring i vinters, forsikrer dog om, at man hverken behøver superkræfter eller helt normal råstyrke for at starte træning med hende.

- Det her er træning for alle. Og vi bruger dækket og de andre redskaber så kreativt, som vi kan. Er man helt ny, så starter vi ud med en tre kilos sandsæk, kaster med de mindre sten, slår på dækket. Så kan vi altid finde andre udfordringer senere.

Hos Mille er det ikke meningen, der skal være et alt for fast program. Det er meningen, der skal være fokus på det sjove. Og derfor er Mille startet selvstændig efter endt uddannelse og ikke som træner i et center.

- Jeg har aldrig selv brudt mig om at gå i træningscenter. Det virker lidt som et modefænomen, hvor man ender med at tænke mere over, om man nu har det rigtige tøj på end på sin træning, fortæller Mille Ammitzbøll.

Vil hjælpe andre Hendes manglende lyst til at bruge træningscentrene i kombination med hendes passion for træning var hovedårsagen til, at Mille Ammitzbøll valgte at starte selv.

- Jeg har altid været glad for at træne, men aldrig for centrene. Og jeg tænker, at sådan må andre også have det. Så hvorfor skal jeg have alt det sjove for mig selv, spørger hun retorisk og fortsætter:

- Jeg har selv bokset rigtig meget med angst og depression, og jeg fandt en måde at komme op igen via træningen her. Og hvis jeg kan give den glæde ved at træne videre til bare ét andet menneske, så er jeg glad.

